Выделите из данного списка лишнее слово: А) килиманджаро В) камерун С) конго d) каракумы

География
Выделите из данного списка лишнее слово: А) килиманджаро В) камерун С) конго d) каракумы
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