Выясните значение такого расположения чешуи для жизни в воде рыбы
Биология
Выясните значение такого расположения чешуи для жизни в воде рыбы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Такое расположение чешуи позволяет хорошо плавать рыбе в вводе именно из-за такой обтекаемой формы чешуи их движение становиться очень простое
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