Звук частотой 6кГц распространяется в среде со скоростью 300 км/с.чему равна длина волны (м)?
Физика
Звук частотой 6кГц распространяется в среде со скоростью 300 км/с.чему равна длина волны (м)?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы найти длину волны, нужно скорость разделить на частоту.. 300 000 м/с : 6 000 Гц =50м
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