Выпали уравнения с решением равным 15

Математика
Выпали уравнения с решением равным 15
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Равно (2-0)+2,99900.% вот так
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