Выпиши из предложений глагол 2 столбика ед ч мн ч Самолёт летит. Деревья растут. Ко??абль плывёт. Пчёлы жужжат. Птицы поют. Комар пищит.
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Выпиши из предложений глагол 2 столбика ед ч мн ч Самолёт летит. Деревья растут. Ко??абль плывёт. Пчёлы жужжат. Птицы поют. Комар пищит.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ед.ч- летит,плывет. мн.ч-растут,жужжат
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