Выпиши сначала родственные слова, а потом -с новой строчки- разные формы одного сл??ва.Формы слов выписывай парами.Слова- трава,травка,травяной,травяные,в травку,травы.

Русский язык

Выпиши сначала родственные слова, а потом -с новой строчки- разные формы одного сл??ва.Формы слов выписывай парами.Слова- трава,травка,травяной,травяные,в травку,травы.

Автор: Гость