Выпиши сначала родственные слова, а потом -с новой строчки- разные формы одного сл??ва.Формы слов выписывай парами.Слова- трава,травка,травяной,травяные,в травку,травы.
Русский язык
Выпиши сначала родственные слова, а потом -с новой строчки- разные формы одного сл??ва.Формы слов выписывай парами.Слова- трава,травка,травяной,травяные,в травку,травы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Трава травка травяной трава, травы. травка, травку. травяной,травяные.
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