Выпишите причастный оборот :зима подумала,что ей еадо потеплеть летом

Беларуская мова
Выпишите причастный оборот :зима подумала,что ей еадо потеплеть летом
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Она просто глупая пусть подумает о нас! мы хотим играть в снежки!
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