Выполни сравнение величин 700кв см -----70 кв м ; 5кв м ----500кв дм
Математика
Выполни сравнение величин 700кв см -----70 кв м ; 5кв м ----500кв дм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
700см² =7 дм² 70м²=7 000дм² 7дм² < 7000дм² 5 м²=500дм² 500дм²=500дм²
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