Рычагом поднят камень массой 90 кг. Плечо весакамня ровно 30 см . Какая сила была при??ожена к рычагу для подъема камня, если её плечо 270 см
Физика
Рычагом поднят камень массой 90 кг. Плечо весакамня ровно 30 см . Какая сила была при??ожена к рычагу для подъема камня, если её плечо 270 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M*g*L1 = F*L2; m=90 кг, L1 = 30 см, L2 = 270 см, g = 10 м/c^2; F = m*g*L1/L2; F = 90*10*30/270 Н = 27000/270 Н = 100 Н
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