Рычагом поднят камень массой 90 кг. Плечо весакамня ровно 30 см . Какая сила была при??ожена к рычагу для подъема камня, если её плечо 270 см

Физика

Рычагом поднят камень массой 90 кг. Плечо весакамня ровно 30 см . Какая сила была при??ожена к рычагу для подъема камня, если её плечо 270 см

Автор: Гость