Определите основные типы рельефа Евразии

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Основу величайшего континента Земли составила Евразиатская континентальная плита, наиболее древними участками которой являются платформы (кратоны) Восточно-Европейская (Русская) и Сибирская. Их центральные части (ядра), сложенные докембрийскими породами, выступают на поверхность в виде кристаллических (цокольных) массивов, равнин и плоскогорий, разбитых тектоническими разломами. Этот тип рельефа характерен для равнин и возвышенностей Балтийского щита на территории Швеции, Финляндии и северо-запада России.На востоке Евразии существует еще одна древняя платформа — Китайско-Корейская, отличительной чертой которой являются активные движения по глубинным разломам, интрузивные и эффузивные процессы и более высокий гипсометрический уровень. Близость к Тихоокеанскому (на востоке) и Тянь-Шанскому (на западе) складчатым поясам обусловила особое развитие платформы в мезозое и кайнозое — распад и раздробление на отдельные блоки. Архейско-протерозойский фундамент платформы подстилает Великую Китайскую равнину и значительную часть дна Желтого моря. В пределах Корейского, Ляодунского и Шаньдунского полуостровов он выступает на поверхность в виде блоковых и сводово-блоковых гор, в недрах которых содержатся запасы железных руд.В течение последующей геологической истории в связи с закрытием Тетиса к Евразии причленились участки древней Гондваны в виде Аравийской плиты и Индийской глыбы, образующей вместе с Австралией и северо-восточной частью Индийского океана Индийскую литосферную плиту. Для них характерен более возвышенный рельеф, чем в пределах ядер Евразийской плиты. В местах выхода кристаллических пород преобладают высокие цокольные плоскогорья и массивы (Центральная и Юго-Западная Аравия, Южный Индостан и т.д.).