Помогите пожалуйста номер 9 буду очень благодарна!

Математика
Помогите пожалуйста номер 9 буду очень благодарна!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 1 будет 92) во 2 снизу будет 100) В 3 будет около первого 130
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