Предельный угол полного внутреннего отражения для границы алмаза с водой 33°. Найдите показатель преломления для алмаза, если показатель преломления для воды 1,3. Считать sin33°=0,54.
Физика
Предельный угол полного внутреннего отражения для границы алмаза с водой 33°. Найдите показатель преломления для алмаза, если показатель преломления для воды 1,3. Считать sin33°=0,54.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sina=n1/n2 n2=n1/sim33=1,3/0,54=2,4
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