Предельный угол полного внутреннего отражения для границы алмаза с водой 33°. Найдите показатель преломления для алмаза, если показатель преломления для воды 1,3. Считать sin33°=0,54.

Физика

Предельный угол полного внутреннего отражения для границы алмаза с водой 33°. Найдите показатель преломления для алмаза, если показатель преломления для воды 1,3. Считать sin33°=0,54.

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