Переведите на английский правильно: 1. Обратиться в поликлинику. 2. Нужно промыть рану перикисью или спиртом, затем забинтовать палец. 3. Нужно зафиксировать ушибленный локоть, чтобы боль не усиливалась при движении, затем п...

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Переведите на английский правильно: 1. Обратиться в поликлинику. 2. Нужно промыть рану перикисью или спиртом, затем забинтовать палец. 3. Нужно зафиксировать ушибленный локоть, чтобы боль не усиливалась при движении, затем приложить что-нибудь холодное. 4. Надо сесть, голову наклонить вперед и прижать подбородок к груди. Приложить к приносице лед завернутый в салфетку.

Автор: Гость