Переведите на английский правильно: 1. Обратиться в поликлинику. 2. Нужно промыть рану перикисью или спиртом, затем забинтовать палец. 3. Нужно зафиксировать ушибленный локоть, чтобы боль не усиливалась при движении, затем п...
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Переведите на английский правильно: 1. Обратиться в поликлинику. 2. Нужно промыть рану перикисью или спиртом, затем забинтовать палец. 3. Нужно зафиксировать ушибленный локоть, чтобы боль не усиливалась при движении, затем приложить что-нибудь холодное. 4. Надо сесть, голову наклонить вперед и прижать подбородок к груди. Приложить к приносице лед завернутый в салфетку.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.obratitsya the clinic2.nuzhno wash the wound with peroxide or alcohol, then wrap the finger3.Nuzhno fix bruised elbow to the pain increases with movement, and then make something cold.4.Nado sit down, head tilted forward and press your chin to your chest. Attach to prinositse ice wrapped in a cloth.
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