Выполните действие 0,98+ 3/5
Математика
Выполните действие 0,98+ 3/5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3/5=0,6 0,98+0,6=1,58
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