Выполните действия 1) |-12,8|-|-5 1/4| 2) |5,7|×|-2 2/19| 3) |-6,2|:|0,2|-|-7,4
Математика
Выполните действия 1) |-12,8|-|-5 1/4| 2) |5,7|×|-2 2/19| 3) |-6,2|:|0,2|-|-7,4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
|-12.8|-|1.25|=12.8-1.25=11.55 |5.7|*|-4/19|=57/10*4/19=6/5=1.2 |6.2|:|0.2|-|-7.4|=31-7.4=23.6
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