Выполните умножение: 7целых2/13 * 2 целых; 5целых7/16 * 8целых; 8целых4/28 * 5целых
Математика
Выполните умножение: 7целых2/13 * 2 целых; 5целых7/16 * 8целых; 8целых4/28 * 5целых
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)28/13 2)35/2 3)40/7................
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