Выполните умножение одночеленов

Алгебра
Выполните умножение одночеленов
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Автор: Гость
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Гость:
А где задание  тут нечего не написано
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