Выпускники 11 "А" покупают букеты цветов для последнего звонка: из 3 роз каждому учи??елю и из 5 роз классному руководителю и директору. Они собираются подарить букеты 16 учителям (включая директора и классного руководителя), ...

Математика

Выпускники 11 "А" покупают букеты цветов для последнего звонка: из 3 роз каждому учи??елю и из 5 роз классному руководителю и директору. Они собираются подарить букеты 16 учителям (включая директора и классного руководителя), розы покупаются по оптовой цене 35 рублей за штуку. Сколько рублей стоят все розы?

Автор: Гость