Выпускники 11 "А" покупают букеты цветов для последнего звонка: из 3 роз каждому учи??елю и из 5 роз классному руководителю и директору. Они собираются подарить букеты 16 учителям (включая директора и классного руководителя), ...

Математика
Выпускники 11 "А" покупают букеты цветов для последнего звонка: из 3 роз каждому учи??елю и из 5 роз классному руководителю и директору. Они собираются подарить букеты 16 учителям (включая директора и классного руководителя), розы покупаются по оптовой цене 35 рублей за штуку. Сколько рублей стоят все розы?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2*5=10(роз) кл.руков. и директору  3*14=42(розы) остальным учителям  10+42=52(р) всего 52*35=1820(руб) стоят все розы 
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