Выразить 2500 миллиметров в дециметре

Математика
Выразить 2500 миллиметров в дециметре
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25 дециметров............
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