Проанализируйте высказывания о Петре первом и петровском времени (см. пояснение) Личный Кабинет Удалён Профи (890), Вопрос решён 9 лет назад Помогите!!! ОЧЕНЬ НАДО!!! «Мы стали гражданами мира, но перестали быть в некоторых ...

История

Проанализируйте высказывания о Петре первом и петровском времени (см. пояснение) Личный Кабинет Удалён Профи (890), Вопрос решён 9 лет назад Помогите!!! ОЧЕНЬ НАДО!!! «Мы стали гражданами мира, но перестали быть в некоторых случаях гражданами России – виною Пётр! Он велик без сомнения, но ещё мог бы возвеличиться больше, когда бы нашел способ просветить ум россиян без вреда для их гражданских добродетелей». Н. М. Карамзин «Пётр I не страшился народной свободы, неминуемого следствия просвещения, ибо доверял своему могуществу и презирал человечество, может быть, более, чем Наполеон... История представляет около него рабство». А. С. Пушкин «Реформа Петра была борьбой деспотизма с народом, с его косностью. Он наделся грозой власти вызвать самодеятельность в порабощенном обществе и через рабовладельческое дворянство водворить в России европейскую науку, народное просвещение как необходимое условие общественной самодеятельности, хотел, чтобы раб, оставаясь рабом, действовал сознательно и свободно. Совместное действие деспотизма и свободы, просвещения и рабства – это политическая квадратура круга, загадка, разрешавшаяся у нас со времени Петра два века и доселе не разрешённая». В. О. Ключевский «Гений Петра высказывался в ясном уразумении положения своего народа и своего собственного как вождя этого народа, он осознавал обязанность – вывести слабый, бедный, почти неизвестный народ из этого первоначального положения посредство цивилизации...» С. М. Соловьёв «На весь XVIII век и шире – петербургский период русской истории – ложится одна гигантская тень – Петра Великого – императора-реформатора. И пусть он действовал в том направлении, которое вполне определилось при его отце, пусть его реформы рождены самой логикой исторического развития XVII в....– всё равно нельзя отрицать, что именно Пётр стал создателем новой России» С. В. Бушуев Дополнен 9 лет назад «Сей государь (Иван Грозный) есть мой предшественник и образец; я всегда представлял его себе образцом моего правления в гражданских и воинских делах, но не успел ещё в том столь далеко, как он. Глупцы только, коим не известны обстоятельства его времени, свойства его народа и великие его заслуги, называют его мучителем». Пётр I

Автор: Гость