Вывести на экран значение n!, n – целое число, вводимое с клавиатуры.

Информатика
Вывести на экран значение n!, n – целое число, вводимое с клавиатуры.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Var     i, n: integer;     nf: longint; begin     readln(n);     nf := 1;     for i := 1 to n do         nf := nf * i;     writeln(nf); end.
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