Вывести на экран значение n!, n – целое число, вводимое с клавиатуры.
Информатика
Вывести на экран значение n!, n – целое число, вводимое с клавиатуры.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Var i, n: integer; nf: longint; begin readln(n); nf := 1; for i := 1 to n do nf := nf * i; writeln(nf); end.
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