Взгляд горгоны Медузы обращал человека: 1) в соляной столп 2) в камень
Литература
Взгляд горгоны Медузы обращал человека: 1) в соляной столп 2) в камень
Ответ(ы):
Гость:
В камень,в камень!!!
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