What questions do your teacher, parents and friends often ask? write them dawn
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What questions do your teacher, parents and friends often ask? write them dawn
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Гость:
Какие вопросы вашего учителя, родители и друзья часто просят? напишите им рассвет
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