What subjects do they study at school ?
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What subjects do they study at school ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
They - они. Вопрос переводиться как "какие предметы они изучают в школе?" Ответить не могу, т. к. не знаю про кого идет речь.
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