Write Victor's letter about his family.Use the words pupil,parents,businessman,doctor,sister,19,dancer,love.
Английский язык
Write Victor's letter about his family.Use the words pupil,parents,businessman,doctor,sister,19,dancer,love.
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Перевод - Напишите письмо Виктора про его семью. Используйте слова: ребёнок, родители, бизнесмен, доктор, сестра, танцор, любовь.
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