(x+3)^2=x^2+9x Помогите плис решить
Алгебра
(x+3)^2=x^2+9x Помогите плис решить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X^2+9+6x-x^2-9x=0 -3x=-9 x=3
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