X(x-2)(x-3)(x-5)=72 Решите уравнение
Алгебра
X(x-2)(x-3)(x-5)=72 Решите уравнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x²-5x)(x²-5x+6)=72 x²-5x=a a(a+6)-72=0 a²+6a-72=0 a1+a2=-6 U a1*a2=-72 a1=-12⇒x²-5x=-12 x²-5x+12=0 D=25-48=-23<0 нет решения a2=6⇒x²-5x=6 x²-5x-6=0 x1+x2=5 u x1*x2=-6 x1=-1 U x2=6
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