За місцевим часом у Києві 12.10. котра година в даний момент за місцевим часом у Харк??ві?
География
За місцевим часом у Києві 12.10. котра година в даний момент за місцевим часом у Харк??ві?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разницы во времени между городами Киев и Харьков нет, т.к. они находятся в одном часовом поясе. В Харькове тоже 12-10
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