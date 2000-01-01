Зачем нужен патриотизм в XXI веке?

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На сегодняшний день тема патриотизма очень актуальна. Выступления высших лиц государства, доклады общественных деятелей, статьи историков поднимают проблему патриотического воспитания [2, 3, 5]. По словам президента Российской Федерации В. В. Путина, «России сегодня необходима стратегия национальной политики, основанная на гражданском патриотизме» [4, с. 4]. Политическая и экономическая стабильность должна базироваться на духовном единстве россиян. Мы заинтересованы в разработке такой концепции, которая объединит нас в единое целое и придаст нашему народу ощущение национальной гордости. Сегодня в России налицо элементы кризиса патриотизма и в целом духовности общества. В стране нестабильная экономическая и политическая ситуация, этноконфессиональные проблемы, не урегулированы миграционные процессы. Когда переписывается история нашей Родины, действуют профашистские организации и современное поколение считает, что ничего не должно своей стране, — сложно отличить истинный патриотизм от лживых слов и лозунгов. Авторами был проведен опрос на тему «что такое патриотизм и мои герои сегодня». В опросе приняло участие около пятидесяти человек от 14 до 25 лет (современная молодёжь). Ответы в основном сводились к тому, что патриотизм — это любовь к Родине. Около 5 % опрошенных вообще не смогли дать определение понятию «патриотизм». На просьбу перечислить известных героев чаще всего называли героев Великой Отечественной войны. На вопрос о том, есть ли герои в ХХI веке, 30 % опрошенных сказали, что их нет. Те же, кто согласился с утверждением, что герои все-таки есть, приводили всего одну-две фамилии. Если исходить из общепринятого, что патриотизм — это любовь к Родине, то необходимо определить, что мы вкладываем в понятие «Родина». Родина — место, к судьбе которого человек испытывает духовную сопричастность. Родина — это родные просторы и отеческий дом. Но это и нечто большее, чем населённый пункт или место проживания. Прежде всего, Родина — это люди. Отсюда становится понятным, что героизм во благо Родины направлен на благо людей и, в первую очередь, близких. Для русского человека Родина всегда была свята и почитаема и защищали её как святыню. Именно в таком понимании Родины, на наш взгляд, берёт своё начало патриотизм. Патриотизм — это не просто любовь к Родине. Это — готовность преодолевать со страной любые испытания (защищать её от врагов, поднимать из руин, отстаивать честь и права государства на мировой арене), уважение к своим истории и традициям, стремление своими действиями служить интересам страны (приносить пользу, брать на себя ответственность, работать на благо Родины (двора, города, страны) для себя, близких, соседей, волгоградцев, россиян…). Патриотизм подразумевает не только чувство гордости за страну, но и готовность быть с ней в трудную минуту. Великое военное и трудовое прошлое нашей страны знает немало героев: Матросов, Паникаха, Суворов, Нахимов, Стаханов, Сахаров, Жуков, Кутузов, Ушаков и многие другие. Эти люди некогда прославляли нашу страну на мировой арене. Их героизм бессмертен. В то же время, нам, поколению, выросшему в XXI веке, следует знать, что и современность дает примеры проявления патриотизма. Кто они современные патриоты и герои? Евгений Николаевич Чернышёв (1963–2010 гг.) — советский и российский пожарный, начальник Службы пожаротушения Главного управления МЧС России по г. Москве, полковник внутренней службы, Герой России (посмертно) [7]. По долгу службы Евгений Николаевич выезжал на самые тяжелые и сложные пожары в столице. На его счету более 250 крупных пожаров, десятки спасенных жизней. В 2000 году участвовал в тушении пожара на Останкинской башне, в 2006 — руководил тушением пожара в Главном здании МГУ им. Ломоносова. Погиб 20 марта 2010 года при обрушении конструкции во время пожара в бизнес-центре на севере Москвы, выведя на улицу группу людей и вновь вернувшись в здание. Именем Е. Н. Чернышёва названа 13-я пожарная часть Московского управления МЧС, пожарно-спасательный катер московского МЧС, улица в посёлке Филимонки (Новомосковский административный округ Москвы). Пожалуйста, не забудьте правильно оформить цитату: Давыдова М. Ю., Сурков С. Н. Патриотизм в XXI веке: примеры проявления // Молодой ученый. — 2013. — №6. — С. 616-618.