Зачем создают политические партии?
Обществознание
Зачем создают политические партии?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Политические партии выражают мнения своих сторонников( народа). Они создаются для выражения мнения граждан страны, если не хватает тех партий в гос- ве, которые уже существуют.
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