Задача 474 Скорость улитки.... задача 475 найдите объем прямо.

Математика
Задача 474 Скорость улитки.... задача 475 найдите объем прямо.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Номер475: 4/9×3/4×1/3=4×3×1=12= ........................9×4×3=108=12/108=1/9м3
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