Загадка про иголочку карандаш и ручку

Литература
Загадка про иголочку карандаш и ручку
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Добрый день! загадка про иглу! Маленького роста я, Тонкая и острая. Носом путь себе ищу, За собою хвост тащу
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