Закончите следующие уравнения и запишите их в ионном виде Ba(OH)2+H3PO4= HCl+Na2S= K2CO3+HNO3=
Химия
Закончите следующие уравнения и запишите их в ионном виде Ba(OH)2+H3PO4= HCl+Na2S= K2CO3+HNO3=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)3Ba(OH)2+2H3PO4=Ba3(PO4)2+6H2O 3Ba+6OH+6H+2PO4=Ba3PO4+6H2O 2)2HCl+Na2S=2NaCl+H2S 2H+2Cl+2Na+S=2Na+2Cl+2H+S 3)K2CO3+2HNO3=2KNO3+H2O+CO2 2K+CO3+2H+2NO3=2K+2NO3+H2O+CO2 CO3+2H=H2O+CO2
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