Закончите следующие уравнения и запишите их в ионном виде Ba(OH)2+H3PO4= HCl+Na2S= K2CO3+HNO3=

Химия

Закончите следующие уравнения и запишите их в ионном виде Ba(OH)2+H3PO4= HCl+Na2S= K2CO3+HNO3=

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