Закрыв отверстие носика воронки ,наполнили ее водой.Затем прикрыли сверху листом бумаги и,придерживая его,перевернули воронку.Отпадет ли бумага?

Физика
Закрыв отверстие носика воронки ,наполнили ее водой.Затем прикрыли сверху листом бумаги и,придерживая его,перевернули воронку.Отпадет ли бумага?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если носик воронки открыть бумага упадет,если не открывать носик то бумага соответственно будет держаться,потому что будет получаться как бы ваакум
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