Номер 2 французский язык даю 20 балов
Французский язык
Номер 2 французский язык даю 20 балов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
II. 1. ira 2. viendront 3. prendras 4. ferez 5. lira
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