Запасает желуди сойка в каждую кладовачку кладет 30 желудей Масса одного Желудя 20 ??рамм Какова масса желудей в одном в одной кладовачке

Математика

Запасает желуди сойка в каждую кладовачку кладет 30 желудей Масса одного Желудя 20 ??рамм Какова масса желудей в одном в одной кладовачке

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