Запасает желуди сойка в каждую кладовачку кладет 30 желудей Масса одного Желудя 20 ??рамм Какова масса желудей в одном в одной кладовачке
Математика
Запасает желуди сойка в каждую кладовачку кладет 30 желудей Масса одного Желудя 20 ??рамм Какова масса желудей в одном в одной кладовачке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)30*20=600(г)в 1 клодовке
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