Запиши число которое больше числа 88999 на 5 уменьши полученное число на 700

Математика
Запиши число которое больше числа 88999 на 5 уменьши полученное число на 700
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
88999+5=90004 90004-700=89304
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