Запиши имена числительные по группам: 1)простые; 2)сложные; составные.одиннадцать,первый,шесть,сто,одиннадцать,шестой,восемьдесят,один,шестнадцать,восемь,шестьдесят три,одиннадцатый,шестнадцатый,восемьдесят пять,восьмой,сто оди...
Русский язык
Запиши имена числительные по группам: 1)простые; 2)сложные; составные.одиннадцать,первый,шесть,сто,одиннадцать,шестой,восемьдесят,один,шестнадцать,восемь,шестьдесят три,одиннадцатый,шестнадцатый,восемьдесят пять,восьмой,сто одиннадцатый, сто восемь,шестьдесят третий,восемнадцатый.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ПРОСТЫЕ:первый, шесть, сто,шестой, один, восемь,восьмой СЛОЖНЫЕ: одиннадцать, восемьдесят,шестнадцать, одиннадцатый,шестнадцатый,восемнадцатый СОСТАВНЫЕ: шестьдесят три, восемьдесят пять, сто одиннадцатый, сто восемь, шестьдесят третий
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Пажалуйста памагите решить примеры по действием и решить примеры правилино. При??еры.108 1 500:(500-200×2), 1 500×(500-200):2, 3 546-283×4...