Запиши имена числительные по группам: 1)простые; 2)сложные; составные.одиннадцать,первый,шесть,сто,одиннадцать,шестой,восемьдесят,один,шестнадцать,восемь,шестьдесят три,одиннадцатый,шестнадцатый,восемьдесят пять,восьмой,сто оди...

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Запиши имена числительные по группам: 1)простые; 2)сложные; составные.одиннадцать,первый,шесть,сто,одиннадцать,шестой,восемьдесят,один,шестнадцать,восемь,шестьдесят три,одиннадцатый,шестнадцатый,восемьдесят пять,восьмой,сто одиннадцатый, сто восемь,шестьдесят третий,восемнадцатый.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ПРОСТЫЕ:первый, шесть, сто,шестой, один, восемь,восьмой СЛОЖНЫЕ: одиннадцать, восемьдесят,шестнадцать, одиннадцатый,шестнадцатый,восемнадцатый СОСТАВНЫЕ: шестьдесят три, восемьдесят пять, сто одиннадцатый, сто восемь, шестьдесят третий
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