Запиши по образцу:лужа-много луж,туча,лыжа,удача,роща,задача,встреча,крыша,дача,круча

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Запиши по образцу:лужа-много луж,туча,лыжа,удача,роща,задача,встреча,крыша,дача,круча
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Туча - много туч, лыжа - много лыж, удача - много удач, роща - много рощ, задача - много задач, встреча - много встреч, крыша - много крыш, дача - много дач, круча - много круч.
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