Запиши все двузначные числа у которых число десятков на 6 больше чем число единиц ??рочно
Математика
Запиши все двузначные числа у которых число десятков на 6 больше чем число единиц ??рочно
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