Запишите числа в виде обыкновенной дроби или смешанного числа.Помогите пожалуйста!
Математика
Запишите числа в виде обыкновенной дроби или смешанного числа.Помогите пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
371 37,1 =37 1/10 3,71 =3 71/100 0,371 = 371 / 1000 0,037 = 37/1000
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