Доклад на тему (Значение животных в природе и в жизни человека)
Биология
Доклад на тему (Значение животных в природе и в жизни человека)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Животные помогают окружающей среде с помощью них люди выживают тысячилетия если бы не было животных без них не существовал бы ни один человек
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