Запишите число 50 в виде произведения трёх множителей один из которых 14

Математика
Запишите число 50 в виде произведения трёх множителей один из которых 14
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* 2 * 14 = 50
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