Запишите предложения , вставляя недостоющие буквы подчеркните главные члены 1 .дуб- тепл..любив..е и свет..любив..е.2. можевельник - очень крепк..е и сильн..е деревце.3. лось- сильн..е, осторожн..е и умн..е ж..вотное.4. норк...
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Запишите предложения , вставляя недостоющие буквы подчеркните главные члены 1 .дуб- тепл..любив..е и свет..любив..е.2. можевельник - очень крепк..е и сильн..е деревце.3. лось- сильн..е, осторожн..е и умн..е ж..вотное.4. норки - хищн..е и прожорливые зверки .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дуб- теплолюбивый и светолюбивый. можжевельник- очень крепкое и сильное деревце. лось- сильное, осторожное и умное животное. норки- хищные и прожорливые зверьки.
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