Запишите предложения , вставляя недостоющие буквы подчеркните главные члены 1 .дуб- тепл..любив..е и свет..любив..е.2. можевельник - очень крепк..е и сильн..е деревце.3. лось- сильн..е, осторожн..е и умн..е ж..вотное.4. норк...

Русский язык
Запишите предложения , вставляя недостоющие буквы подчеркните главные члены 1 .дуб- тепл..любив..е и свет..любив..е.2. можевельник - очень крепк..е и сильн..е деревце.3. лось- сильн..е, осторожн..е и умн..е ж..вотное.4. норки - хищн..е и прожорливые зверки .
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дуб- теплолюбивый и светолюбивый. можжевельник- очень крепкое и сильное деревце. лось- сильное, осторожное и умное животное. норки- хищные и прожорливые зверьки.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
В настоящее время на небе известно 88 созвездий. Могут ли учёные открыть 89-е созвез??ие?
Ответить
Английский язык
Составить меню завтраков на каждый день на английском языке
Ответить
География
Используя карту часовых поясов решите залачи на определение времени. мира, 1. На ??улевом меридиане местное время составляет 16 ч. Определите ме...
Ответить
Математика
Запиши выражения и найди их значение прибавь к числу 1207 частное чисел 51300 и 9. Вычти из произведения чисел 480 и 7 число 1406. Уменьши в 100 ра...
Ответить
Математика
Запиши наименьшее двухзначное и наибольшее четерехзначное
Ответить