Запишите предложения , вставляя недостоющие буквы подчеркните главные члены 1 .дуб- тепл..любив..е и свет..любив..е.2. можевельник - очень крепк..е и сильн..е деревце.3. лось- сильн..е, осторожн..е и умн..е ж..вотное.4. норк...

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Запишите предложения , вставляя недостоющие буквы подчеркните главные члены 1 .дуб- тепл..любив..е и свет..любив..е.2. можевельник - очень крепк..е и сильн..е деревце.3. лось- сильн..е, осторожн..е и умн..е ж..вотное.4. норки - хищн..е и прожорливые зверки .

Автор: Гость