Запишите сначала слова в которых буквы е ю я указывают на мягкость согласного зву??а а птом слова где эти буквы обозначают два звука

Русский язык

Запишите сначала слова в которых буквы е ю я указывают на мягкость согласного зву??а а птом слова где эти буквы обозначают два звука

Автор: Гость