Запишите сначала слова в которых буквы е ю я указывают на мягкость согласного зву??а а птом слова где эти буквы обозначают два звука
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Запишите сначала слова в которых буквы е ю я указывают на мягкость согласного зву??а а птом слова где эти буквы обозначают два звука
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дети, лютый, лягушка; Юля, Яся , въезд.
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