Витя ждал гостей на день рождения вокруг стола положили несколько табуретов и несколько стульев у каждого табурета было по 3 ножки а у каждого стула по 4 ребята заняли все стулья и табуреты и оказалось что всех ножек стульев та...
Математика
Витя ждал гостей на день рождения вокруг стола положили несколько табуретов и несколько стульев у каждого табурета было по 3 ножки а у каждого стула по 4 ребята заняли все стулья и табуреты и оказалось что всех ножек стульев табуретов и ребят 49. Сколько всего ребят было за столом?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
49 : ( 4 + 3 ) = 7 ответ: 7 ребят было за столом
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