Витя ждал гостей на день рождения вокруг стола положили несколько табуретов и несколько стульев у каждого табурета было по 3 ножки а у каждого стула по 4 ребята заняли все стулья и табуреты и оказалось что всех ножек стульев та...

Математика

Витя ждал гостей на день рождения вокруг стола положили несколько табуретов и несколько стульев у каждого табурета было по 3 ножки а у каждого стула по 4 ребята заняли все стулья и табуреты и оказалось что всех ножек стульев табуретов и ребят 49. Сколько всего ребят было за столом?

Автор: Гость