Запишите в градусной мере углы: /12 и 3/5
Математика
Запишите в градусной мере углы: /12 и 3/5
Ответ(ы):
Гость:
Π /12 рад = (π /12) * (180 град / π ) = 180 град / 12 = 15 град 3π / 5 рад = (3π/5) * (180 град / π ) = 180 град * 3/5 = 108 град
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