Завершіть текст роздумами про стан сучасної української сім’ї, роль у житті укра??нської родини чоловіка-батька та про необхідність дотримуватись національних сімейних традицій. Токо не с инета

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Завершіть текст роздумами про стан сучасної української сім’ї, роль у житті укра??нської родини чоловіка-батька та про необхідність дотримуватись національних сімейних традицій. Токо не с инета

Автор: Гость