Жизненный итог андрея штольца
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Жизненный итог андрея штольца
Ответ(ы) на вопрос:
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Кто такой Штольц? Гончаров не заставляет читателя ломать голову над этим вопросом. В первых двух главах второй части идет подробный рассказ о жизни Штольца, о тех условиях, в которых формировался его деятельный характер. «Штольц был немец только вполовину, по отцу; мать его была русская; веру он исповедовал православную, родная речь его была русская…». Гончаров вначале пытается показать, что Штольц скорее русский, нежели немец: ведь самое главное – вера и язык у него такие же, как и у русских. Но чем дальше, тем больше начинают проступать в нем качества немца: самостоятельность, упорство в достижении своих целей, бережливость. Неповторимый характер Штольца сформировался под влиянием двух сил – мягкой и жесткой, на стыке двух культур – русской и немецкой. От отца он получил «трудовое, практическое воспитание», а мать приобщала его к прекрасному, пыталась вложить в душу маленького Андрея любовь к искусству, к красоте. Его матери «в сыне…мерещился идеал барина», а отец приучал его к тяжелому, совсем не барскому труду. Практический ум, жизнелюбие, смелость помогли Штольцу добиться успеха после того, как он уехал по настоянию отца учиться в Петербург… По замыслу Гончарова, Штольц – новый тип русского прогрессивного деятеля. Однако он не изображает героя в конкретной деятельности. Автор только информирует читателя о том, де бывал Штольц, чего достиг. Он «служил, вышел в отставку…занялся своими делами, … нажил дом и деньги, … выучил Европу, как свое имение, … видел Россию вдоль и поперек, … ездит в свет». Если говорить об идейной позиции Штольца, то он «искал равновесия практических сторон с тонкими потребностями духа». Штольц мог контролировать свои чувства и «боялся всякой мечты». Счастье для него заключалось в постоянстве. По словам Гончарова, он « знал цену редким и дорогим свойствам и так скупо тратил их, что его звали эгоистом, бесчувственным…». Одним словом, гончаров создал такого героя, какого давно не хватало России. Для автора Штольц – это та сила, которая способна возродить обломовых и уничтожить обломовщину. По-моему, Гончаров несколько идеализирует образ Штольца, ставя его в пример читателю как безупречного человека. Но к концу романа получается, что спасение не пришло к России с появлением Штольца. Добролюбов объясняет это тем, что « теперь для них нет почвы» в российском обществе. Для более продуктивной деятельности штольцев необходимо достичь некоторого компромисса с обломовыми. Именно поэтому Андрей Штольц берет на воспитание сына Ильи Ильича. Штольц – безусловно, антипод Обломова. Каждая черта характера первого – резкий протест против качеств второго. Штольц любит жизнь – Обломов часто впадает в апатию; Штольц обладает жаждой деятельности, для Обломова лучшая деятельность – отдых на диване. Истоки этой противоположности – в воспитании героев. Читая описание жизни маленького Андрея, невольно сопоставляешь его с жизнью Илюши. Таким образом уже в самом начале романа предстают пред читателем два абсолютно разных характера, два жизненных пути…
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