Жылқы 1 2 3 4 5 жасында қалай атайды?
Қазақ тiлi
Жылқы 1 2 3 4 5 жасында қалай атайды?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 жаста – құлын, 2 жаста – тай, 3 жаста – құнан, 4 жаста – дөнен, 5 жаста – бесті, (ат).
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